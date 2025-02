"Nemam ambicije i to dobro znaju oni koji me poznaju": Rod Blagojević demantovao da će biti ambasador u Srbiji

Rod Blagojević je odbacio spekulacije da će možda biti novi ambasador SAD u Srbiji.

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević odbacio je medijske spekulacije da će možda biti novi ambasador SAD u Srbiji, prenio je Serbijan tajms.

"Nemam ambicije da budem ambasador i to odlično znaju oni koji me poznaju. Ova priča je došla iz izvora koji mi vjerovatno ne žele dobro, a sve je krenulo od teksta u Politiku, koji nije baš naklonjen ni predsjedniku Trampu ni meni. Ako me predsjednik i bude imenovao na neku funkciju to svakako neće biti ambasadorska", rekao je Blagojević za Serbijan tajms.

Politiko je juče, pozivajući se na dva neimenovana izvora, prenio da Tramp razmatra nominovanje Blagojevića, ali i bivšeg državnog tužioca Arizone Marka Brnovića, za američkog ambasadora u Srbiji Blagojević je rodom iz Srbije, bio je nekadašnji demokratski član Kongresa, ali i kopredsjedavajući grupe "Srbi za Trampa" tokom protekle predsjedničke kampanje.

