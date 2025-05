Tramp ponovo odbrusio Putinu: "Da nije mene svašta bi se dogodilo Rusiji, igraš se vatrom"

Ponovo sijevaju varnice između Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Ono što Vladimir Putin ne shvata jeste da, da nije bilo mene, mnogo loših stvari bi se već dogodilo Rusiji, mislim zaista loših. On se igra vatrom", napisao je Tramp na Truth Social-u.

Sijevaju varnice između dvojice predsjednika

Trampovi stavovi o Putinu su se mijenjali od početka njegovog mandata. Iako je povremeno izražavao oštre kritike i razmatrao sankcije, govorio je i o mogućnosti smanjenja trgovinskih barijera i ulaska američkih investicija u Rusiju.

Ali u nedjelju je bio neobično oštar.

"Poznajem ga dugo, uvijek smo imali dobar odnos, ali sada šalje rakete u gradove i ubija ljude i to mi se uopšte ne sviđa. Dok razgovaramo, on šalje rakete u Kijev i druge gradove. To mi se uopšte ne sviđa", rekao je tada Tramp.

Da li se razmatraju sankcije?

Inače, Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore bliske Trampu, objavio je da Tramp razmatra uvođenje novih sankcija Rusiji jer je sve više frustriran kontinuiranim ruskim napadima na Ukrajinu i sporim napretkom mirovnih pregovora.

Prema jednom izvoru, sankcije vjerovatno ne bi uključivale nove mjere protiv banaka, ali se razmatraju i druge opcije kako bi se izvršio pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristane na ustupke, uključujući 30-dnevno primirje koje podržava Ukrajina, a što Rusija do sada uporno odbija.

Prema istim izvorima, Tramp gubi strpljenje sa mirovnim procesomi razmatra da ga potpuno napusti ako najnoviji pokušaj ne uspije - što bi bio iznenadan preokret za predsjednika koji je svoju kampanju zasnivao na obećanju da će okončati rat već prvog dana na vlasti. Nije jasno šta bi se desilo ako bi se SAD povukle iz pregovora, niti da li bi Tramp nastavio da pruža vojnu pomoć Ukrajini.

"Predsjednik Tramp je jasan - želi mirovni sporazum postignut pregovorima. Takođe mudro drži sve opcije otvorenim", rekla je portparolka Bijele kuće Karolina Livit u saopštenju za Volstrit žurnal.

