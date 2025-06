Istraživanje: Za 40 godina bijelci će biti manjina u Velikoj Britaniji

Bijelci će biti manjina u Velikoj Britaniji za 40 godina, čemu doprinose nizak natalitet i masovne migracije, navodi se u najnovijoj studiji.

Izvor: Zoonar GmbH / Alamy / Alamy / Profimedia

Velika Britanija suočila se sa masovnim prilivom legalnih i ilegalnih migranata pod uzastopnim konzervativnim i laburističkim vladama, sa rekordnih 906.000 novih dolazaka u 2023. godini, piše list "Telegraf".

Popis stanovništva iz 2022. godine pokazao je da su London i Birmingem postali gradovi u kojima su bijeli Britanci manjina.

List je citirao analizu profesora Meta Gudvina sa Univerziteta u Bakingemu, koja pokazuje da će udio bijelih Britanaca u ukupnom stanovništvu Velike Britanije pasti sa sadašnjih 73 odsto na 57 odsto do 2050. godine. Studija predviđa da će oni postati manjina do 2063. godine, a do kraja vijeka, bijela populacija u zemlji bi mogla da se smanji na oko 33 odsto.

Analiza dalje predviđa da će šest od 10 ljudi u Velikoj Britaniji biti rođeno u inostranstvu ili će imati bar jednog roditelja imigranta do kraja vijeka. Očekuje se da će udio muslimana u stanovništvu Velike Britanije porasti sa sadašnjih sedam na 19,2 odsto u istom periodu.

Gudvin je za britanski "Telegraf" rekao da njegova studija uzima u obzir migracije, kao i stope rađanja i smrtnosti među različitim etničkim i vjerskim grupama, a na osnovu podataka Kancelarije za nacionalnu statistiku i popisa stanovništva.

On je istakao da analiza pokreće "ogromna pitanja o sposobnosti zemlje /Velike Britanije/ i lidera da ujedine ljude oko zajedničkog osjećaja identiteta, vrijednosti, načina života i kulture".

Gudvin je napomenuo da će zabrinutost koju njegova studija može da izazove kod mnogih Britanaca "morati biti priznata, poštovana i otklonjena ako Velika Britanija želi da izbjegne značajne političke turbulencije i polarizaciju u godinama i decenijama koje dolaze".

(Srna)