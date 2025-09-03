"Kina je nezaustavljiva": Demonstracija moći u Pekingu, na paradi prikazano strahovito oružje (Video)

Na vojnoj paradi u Pekingu Kina je predstavila niz novih oružja.

Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novih oružja, među kojima su nuklearne balističke rakete, laseri i ogromni podvodni dronovi.

Pogledajte fotografije sa vojne parade u Pekingu:

Predsjednik Si Đinping u govoru prije parade poručio je da je Kina "nezaustavljiva" i da je "nikada neće zastrašiti nasilnici".

MORE - Autonomous submarines, attack planes and helicopters roll past Tiananmen Square.pic.twitter.com/WlQpdaK9mB — Disclose.tv (@disclosetv)September 3, 2025

Si sa Putinom i Kimom

Na tribinama su uz Sija sjedila 26 šefova država, među kojima i ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Džong Un. Bio je to njihov prvi susret u troje i, kako navodi BBC, simbolički veoma značajan.

NOW - Putin, Xi, and Kim walk side-by-side for viewing of China's largest military parade in Beijing.pic.twitter.com/NGYK8UGjJZ — Disclose.tv (@disclosetv)September 3, 2025

Si je pozvao Kineze da se prisjete pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu, poručivši da se "čovječanstvo zajedno uzdiže i pada". Nakon govora obišao je hiljade vojnika okupljenih na aveniji Čangan u centru Pekinga.

Pogledajte kako je izgledala vojna parada u Pekingu:

Parada je, prema pisanju BBC-ja, otkrila i naznake mogućeg plana napada na Tajvan, na koje Kina polaže pravo i smatra ga svojim. Si je, ističu analitičari, jasno pokazao svoje ambicije i poslao poruku da Peking ima sve potrebne kapacitete.

Nova generacija oružja

Među oružjem koje je prvi put prikazano našli su se novi nuklearni interkontinentalni balistički projektil, nova raketa na drumskoj platformi za isporuku hipersoničnih bojevih glava, lasersko oružje i novi "robotski psi".

