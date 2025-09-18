logo
Masovni protesti u Parizu: Francuzi protiv budžetskih rezova 1

Masovni protesti u Parizu: Francuzi protiv budžetskih rezova

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u protestima povodom mjera štednje širom Francuske, saopštili su sindikati i pozvali predsjednika Emanuela Makrona i novog premijera Sebastijana Lekornua da odustanu od najavljenih budžetskih rezova.

demonstracije u francuskoj zbog budžetskih rezova Izvor: Alice MORITZ / Sipa Press / Profimedia

Nastavnici, mašinovođe, farmaceuti i bolničko osoblje bili su među onima koji su danas štrajkovali, dok su tinejdžeri satima blokirali desetine srednjih škola.

Demonstranti su pozvali na ukidanje fiskalnih planova prethodne vlade, na veću potrošnju na javne usluge, povećanje poreze za bogate i na poništavanje nepopularne promjene koja tjera ljude da duže rade da bi dobili penziju.

Svaki treći nastavnik u osnovnim školama štrajkovao je širom zemlje, a gotovo svaki drugi je napustio posao u Parizu, objavili su sindikati.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je više od 280.000 ljudi učestvovalo u skupovima izvan Pariza.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Kraći sukobi desili su se na marginama nekih protesta, uključujući one u Nantu, gdje je policija ispalila suzavac, i u Lionu, gdje su, prema izvještajima francuskih medija, tri osobe povrijeđene.

U Parizu je policija u jednom trenutku bacila suzavac da bi rastjerala izgrednike obučene u crno koji su bacili nekoliko projektila na njih prije skupa. Protestna šetnja kasnije je nastavljena.

Policija je saopštila da je intervenisala da bi spriječila ljude da napadnu jednu banku.

Do sada je uhapšeno više od 140 ljudi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Oko 80.000 policajaca i žandarma raspoređeno je u gradovima tokom dana, uključujući jedinice za razbijanje demonstracija, dronove i oklopna vozila.

(Srna)

X men

Jedan Pariz da se pobuni, a mi maloumnici cutimo. Cutite maloumnici

