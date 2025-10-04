logo
Stranka Andreja Babiša pobijedila na izborima u Češkoj

Izvor mondo.rs
0

Stranka Andreja Babiša pobijedila je na parlamentarnim izborima u Češkoj.

Andrej Babiš novi premijer Češke republike Izvor: Tomas Tkacik / Zuma Press / Profimedia

Stranka ANO češkog milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša (71) pobijedila je na parlamentarnim izborima u Češkoj republici, piše "Dojče Vele". Njegova stranka je desno politički orijentisana i važi za populističku partiju, dok Babiša nazivaju "češkim Trampom".

Jedna od glavnih njegovih političkih poruka uoči ovih izbora bila je da će on zaustaviti slanje vojne pomoći Ukrajini ako njegova stranka pobijedi.

Ko je Andrej Babiš?

Andrej Babiš je već bio premijer Češke republike, u periodu od 2017. do 2021. godine. Tada je poražen na parlamentarnim izborima od Fialine koalicije koja je i tada, ali i dalje, snažno podržavala Ukrajinu.

Babiševa stranka ANO je obećala građanima da će ograničiti cijenu energenata, protivi se klimatskim promjenama i migracionim paktovima Evropske unije. Kako piše njemački list, s obzirom da je opozicija odbila bilo kakvu političku saradnju sa njegovom partijom, moraće da traži podršku manjinskih partija, uključujući stranke koje se otvoreno i direktno zagovaraju anti-NATO i anti-EU narativ.

Kako se obogatio Andrej Babiš?

Njegova vrednost je, prema "Forbsu", procijenjena na oko 4,3 milijarde dolara. Bogatstvo potiče od vlasništva nad agro-hemijskim konglomeratom "Agrofert" koji u svom portfoliu ima više od 200 kompanija.

Bavi se i medijima kada je kupio više medijskih kompanija. Rođen je u Slovačkoj za vrijeme komunističke diktature, a živio je i u Švajcarskoj i Francuskoj.

Što se tiče političke karijere, bio je ministar finansija od 2014. do 2017. godine. Potom je bio premijer od 2017. do 2021. godine.

Tagovi

Češka

