Sporazum vrijednosti 10,7 milijardi dolara: Turska kupuje lovce „Jurofajter Tajfun“ od Velike Britanije

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Velika Britanija i Turska postigle su sporazum o prodaji aviona "Jurofajter tajfun" (Eurofighter Typhoon) Ankari, čija je vrijednost gotovo 11 milijardi dolara.

Turska kupuje 20 aviona od velike britanije Izvor: Jason Bye / News Licensing / Profimedia

"Ovo je zaista značajan sporazum, jer se radi o porudžbinama vrijednim 10,7 milijardi dolara. To su poslovi koji će trajati 10 godina", naglasio je britanski premijer Kir Starmer na konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Prema postignutom sporazumu, Ankara će dobiti 20 aviona, za koje je London rekao da će pomoći u jačanju odbrane na južnom krilu NATO-a, prenio je AFP.

"Jurofajter tajfun" je dvomotorni lovac, koji proizvodi kompanija "Jurofajter Jagdflugcojg" (Eurofighter Jagdflugzeug), a koji je u zajedničkom vlasništvu vazduhoplovnih kompanija partnerskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, Italiju i Španiju.

Turska Velika Britanija

