Bundeve, kostimi i misterija: Sve što niste znali o Noći vještica

Danas se širom svijeta obilježava Noć vještica ili Halloween, praznik poznat po kostimima, slatkišima i jezivoj, ali veseloj atmosferi. Iako mnogima djeluje kao moderna zabava, njegovi korijeni sežu duboko u istoriju.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Noć vještica potiče iz keltskog festivala Samhain, koji su prije više od 2.000 godina slavili stanovnici današnje Irske i Škotske. Kelti su vjerovali da se te noći granica između svijeta živih i mrtvih briše, pa su palili vatre i nosili maske kako bi otjerali zle duhove.

Kasnije je hrišćanstvo preuzelo ovaj praznik i povezalo ga sa praznikom Svi sveti (All Saints’ Day), a večer prije postala je poznata kao All Hallows’ Eve – što se s vremenom skratilo u „Halloween“.

Današnji običaji

Danas se Halloween obilježava uglavnom kroz zabavu i kostimirane proslave. Djeca i odrasli oblače kostime vještica, duhova, vampira ili filmskih junaka. Najpoznatiji običaj je “trick or treat”, odnosno “slatkiš ili nestašluk”, kada mališani obilaze kuće i skupljaju bombone. Ulice i dvorišta krase isklesane bundeve sa upaljenim svijećama, koje simbolizuju irsku legendu o Škrtom Džeku, čovjeku koji je prevario đavola i osuđen da luta zemljom sa fenjerom od repe. Kada su Irci stigli u Ameriku, repu su zamijenili bundevom, koja je od tada postala glavni simbol praznika.

Zanimljivosti

Halloween je drugi najpopularniji praznik u SAD-u, odmah nakon Božića.

U nekim zemljama Evrope, poput Irske i Škotske, i danas se održavaju tradicionalne proslave uz vatru u čast Samhaina.

Originalni naziv „Halloween“ potiče od starog izraza All Hallows’ Eve, što znači „večer pred Dan svih svetih“.

Noć vještica je danas spoj tradicije, zabave i kreativnosti. Bilo da pravite kostim, rezbarite bundevu ili dijelite slatkiše, ova noć je prilika da se uživa u magiji jeseni i pustolovini među duhovima.