Pomoć teško stiže: Uragan "Melisa" iza sebe ostavio pustoš, ljudi koriste mutnu vodu i jedu kokos

Spasioci i humanitarni radnici ulažu velike napore širom Jamajke da bi dostavili hranu i vodu i stigli do zajednica koje su ostale izolovane četiri dana nakon udara uragana "Melisa".

Izvor: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

U pojedinim dijelovima zemlje ljudi su primorani da koriste mutnu vodu iz rijeka za svakodnevnu upotrebu, dok drugi jedu kokos i peku hljebno drvo.

Neophodna pomoć počela je da stiže u pogođena mjesta Sent Elizabet i Vestmorland, u kojima su oboreni betonski stubovi, a drveće razbacano po putevima.

Ministar za socijalnu zaštitu Pirnel Čarls bio je u konvoju službi za hitne intervencije na putu da dostave gotove obroke, vodu, cerade, ćebad, lijekove i druge osnovne potrepštine.

"Melisa" je za sobom ostavila pustoš, kidajući dalekovode, rušeći zgrade i uništavajući polja usjeva.

Neki ljudi pješačili su kilometrima u potrazi za osnovnim namirnicama i da bi saznali informacije o svojim najbližima.

Više od 60 odsto ostrva ostalo je bez struje. Helikopteri dostavljaju hranu u odsječenim naseljima.