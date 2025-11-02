logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pomoć teško stiže: Uragan "Melisa" iza sebe ostavio pustoš, ljudi koriste mutnu vodu i jedu kokos

Pomoć teško stiže: Uragan "Melisa" iza sebe ostavio pustoš, ljudi koriste mutnu vodu i jedu kokos

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Spasioci i humanitarni radnici ulažu velike napore širom Jamajke da bi dostavili hranu i vodu i stigli do zajednica koje su ostale izolovane četiri dana nakon udara uragana "Melisa".

jamajka, uragan melisa Izvor: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

U pojedinim dijelovima zemlje ljudi su primorani da koriste mutnu vodu iz rijeka za svakodnevnu upotrebu, dok drugi jedu kokos i peku hljebno drvo.

Neophodna pomoć počela je da stiže u pogođena mjesta Sent Elizabet i Vestmorland, u kojima su oboreni betonski stubovi, a drveće razbacano po putevima.

Ministar za socijalnu zaštitu Pirnel Čarls bio je u konvoju službi za hitne intervencije na putu da dostave gotove obroke, vodu, cerade, ćebad, lijekove i druge osnovne potrepštine.

"Melisa" je za sobom ostavila pustoš, kidajući dalekovode, rušeći zgrade i uništavajući polja usjeva.

Neki ljudi pješačili su kilometrima u potrazi za osnovnim namirnicama i da bi saznali informacije o svojim najbližima.

Više od 60 odsto ostrva ostalo je bez struje. Helikopteri dostavljaju hranu u odsječenim naseljima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jamajka uragan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ