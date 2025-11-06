Drama u Trampovom kabinetu: Direktor farmaceutske kompanije pao u nesvijest, reagovao doktor Oz

Doktor Oz, ljekar koji služi kao administrator Centara za usluge "Medicare" i "Medicaid" u Trampovoj administraciji, odmah je reagovao kako bi pomogao Findlaju i ostalima u prostoriji.

Izvor: @Hagstrom_Anders/X

Direktor farmaceutske kompanije onesvijestio se tokom sastanka u Ovalnom kabinetu u Bijeloj kući.

Tema ovog sastanka bila je objava Donalda Trampa o cijenama lijekova za mršavljenje, a kako prenose mediji, na licu mjesta je bio doktor Mehmet Oz, koji je odmah priskočio u pomoć.

Predstavnik kompanije "Novo Nordisk" Gordon Findlaj srušio se dok je Dejvid Riks izvršni direktor kompanije "Eli Lilly" govorio na događaju u Ovalnom kabinetu gdje su Tramp i proizvođači lijekova najavili sporazum o proširenju pokrivenosti i smanjenju cijena lijekova za gojaznost "Zepbound" i "Wegovy".

Here's the moment a pharmaceutical executive collapsed in the Oval Office minutes ago.



Reporters in the room identified him as Novo Nordisk executive Gordon Findlay, but the White House has not released a name.pic.twitter.com/sXGwOI7asC — Anders Hagstrom (@Hagstrom_Anders)November 6, 2025

Doktor Oz, ljekar koji služi kao administrator Centara za usluge "Medicare" i "Medicaid" u Trampovoj administraciji, odmah je reagovao kako bi pomogao Findlaju i ostalima u prostoriji.

Novinari su ubrzo nakon nemilog događaja ispraćeni iz prostorije, a prenos je prekinut. Zašto je Gordon Findlaj pao u nesvijest i u kakvom je sada stanju, trenutno nije poznato.

(MONDO)