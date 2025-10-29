Tramp: Najvjerovatnije mi neće biti dozvoljeno da se kandidujem za treći mandat

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da, najvjerovatnije, neće imati mogućnost da se kandiduje za treći predsjednički mandat.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

"Na osnovu onoga što sam pročitao, pretpostavljam da mi nije dozvoljeno da se kandidujem. Dakle, vidjećemo šta će se desiti", rekao je Tramp novinarima na putu za Južnu Koreju.

Tramp je istakao da je njegov rejting podrške među najvećim za američke predsjednike u posljednjih mnogo godina.

Predsjednik Predstavničkog doma SAD Majk DŽonson rekao je juče da ne vidi način da se izmjeni Ustav SAD kako bi se Trampu omogućilo da se kandiduje za treći mandat.