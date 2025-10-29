logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp: Najvjerovatnije mi neće biti dozvoljeno da se kandidujem za treći mandat

Tramp: Najvjerovatnije mi neće biti dozvoljeno da se kandidujem za treći mandat

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da, najvjerovatnije, neće imati mogućnost da se kandiduje za treći predsjednički mandat.

Tramp o kandidovanju za anredne izbore Izvor: Shutterstock/Noamgalai

"Na osnovu onoga što sam pročitao, pretpostavljam da mi nije dozvoljeno da se kandidujem. Dakle, vidjećemo šta će se desiti", rekao je Tramp novinarima na putu za Južnu Koreju.

Tramp je istakao da je njegov rejting podrške među najvećim za američke predsjednike u posljednjih mnogo godina.

Predsjednik Predstavničkog doma SAD Majk DŽonson rekao je juče da ne vidi način da se izmjeni Ustav SAD kako bi se Trampu omogućilo da se kandiduje za treći mandat.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ