Nove tužbe zbog samoubistava protiv vlasnika chatGPT-ja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Porodice iz SAD i Kanade podnijele su sedam tužbi protiv kompanije "OpenAI", a u pojedinim tužbama pominje se da su njihovi srodnici izvršili samoubistvo nakon interakcije sa programom ChatGPT, javio je "Vol Strit žurnal".

nove tužbe protiv Open AI zbog samoubistava Izvor: OpenAI.

U izvještaju se navodi da su tužbe podnesene sudovima u Kaliforniji, te da se u njima ističe da su dugotrajne konverzacije sa četbotom izazvale stanje zbunjenosti kod pojedinaca i u nekoliko navrata rezultirale samoubistvom korisnika.

Prema podnesenim tužbama, četvoro ljudi izvršilo je samoubistvo nakon "razgovora" sa chatGPT-jem

Podnosioci tužbi zahtijevaju novčanu naknadu i promjene rada aplikacije. Konkretno, oni traže da se chatGPT programira tako da automatski blokira konverzaciju ukoliko se pomenu metode za izvršavanje samoubistva.

ChatGPT samoubistvo tužba

