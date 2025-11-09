logo
Jak zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami, vlasti uputile hitan apel

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Zemljotres u Japanu Izvor: X/svsnewsagency/Printscreen

Za prefekturu Ivate u Japanuizdato je upozorenje na cunaminakon što je u nedjelju uveče zabeležen zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru, sa intenzitetom 4 po japanskoj skali potresa (šindo).

Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji, talasi visoki do 1 metar mogući su duž obale Ivatea, piše The Japan Times.

Zemljotres je zabeležen u 17:03 časova, a epicentar je bio kod obale. U gradu Morioka i mestu Jahaba potres je registrovan kao šindo 4.

Vlasti su apelovale na stanovnike da se pridržavaju mjera bezbjednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija.

(MONDO)

