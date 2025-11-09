Jak zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami, vlasti uputile hitan apel

Vlasti su apelovale na stanovnike Japana da se pridržavaju mjera bezbjednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija.

Za prefekturu Ivate u Japanuizdato je upozorenje na cunaminakon što je u nedjelju uveče zabeležen zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru, sa intenzitetom 4 po japanskoj skali potresa (šindo).

Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji, talasi visoki do 1 metar mogući su duž obale Ivatea, piše The Japan Times.

Zemljotres je zabeležen u 17:03 časova, a epicentar je bio kod obale. U gradu Morioka i mestu Jahaba potres je registrovan kao šindo 4.

- A magnitude 6.5 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan. The JMA issued a tsunami advisory for coastal areas, primarily in Iwate Prefecture and parts of the Tohoku region, warning of possible waves up to 1 meter.pic.twitter.com/3QZF7QcDhN — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW)November 9, 2025

Vlasti su apelovale na stanovnike da se pridržavaju mjera bezbjednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija.

