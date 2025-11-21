logo
Zemljotres u Bangladešu: Poginulo najmanje troje ljudi

Zemljotres u Bangladešu: Poginulo najmanje troje ljudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Najmanje troje ljudi je poginulo, a više njih je povrijeđeno nakon zemljotresa jačine 5,7 koji je pogodio Bangladeš i izazvao paniku, urušavanje konstrukcija i oštećenja zgrada u Daki.

Zemljotres u Bangladešu Izvor: Sunil Sharma / Zuma Press / Profimedia

Najmanje tri osobe poginule su, a nekoliko njih je povrijeđeno nakon što je zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Bangladeš, saopštila je policija. Zgrade su oštećene u mnogim oblastima, uključujući Daku, gusto naseljenu prijestonicu.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u istočnim indijskim državama koje se graniče sa Bangladešom, ali za sada nema izvještaja o većoj šteti, saopštile su vlasti.

Američka geološka služba navela je da je epicentar bio u gradu Narsingdi, oko 40 kilometara istočno od Dake.

Panika na ulicama, urušene konstrukcije

Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle, a neke improvizovane konstrukcije su se urušile, rekli su svjedoci Reutersa.

Tri osobe poginule su kada se ograda šestokatnice urušila tokom zemljotresa, potvrdila je policija.

"Osjetili smo snažan potres i zgrade su se tresle kao drveće", rekao je Suman Rahman, stanovnik Dake. "Stepeništa su bila zakrčena dok su ljudi jurili napolje. Svi su bili prestravljeni, djeca su plakala."

Vatrogasna služba izvijestila je o povredama nakon što su cigle i beton padali sa zgrada u izgradnji.

Poziv na mir i upozorenje na dezinformacije

"Nikada u životu nisam osjetio ovakav zemljotres. Bili smo u kancelariji kada je namještaj počeo da se trese. Potrčali smo niz stepenice na ulicu i tamo već zatekli druge ljude", rekao je Sadman Sakib, zaposleni u privatnoj firmi u Daki.

Muhamad Junus, predsjednik privremene vlade Bangladeša, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu.

"Pozivamo stanovnike da ostanu oprezni i da ne obraćaju pažnju na bilo kakve glasine ili dezinformacije", rekao je u izjavi, dodajući da će "ako bude potrebno, dalje smjernice biti proslijeđene putem telefonskih linija i zvaničnih kanala".

 (MONDO/Index)

