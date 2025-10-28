Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima.
Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale.
Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju "kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja", prenosi Blic pisanje Tanjuga.
Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su Izmir, Bursa, Istanbul, Tekirdag, Kodžaeli i Sakarija.
#Earthquake(#deprem) possibly felt 26 sec ago in#Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)October 28, 2025
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/AXvOM7I4Th
https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/gNtXHWTUts
Ministar unustrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja saopštio je da nije bilo žrtava u zemljotresu, ali da su povrijeđene 22 osobe, uništene tri napuštene zgrade i jedna prodavnica, objavio je TRT Haberler.
Škole u Balikesiru su zatvorene iz predostrožnosti.
(Blic/MONDO)