Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima.

Novi zemljotres u Turskoj Izvor: Shutterstock.com/Inked Pixels

Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale.

Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju "kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja", prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su Izmir, Bursa, Istanbul, Tekirdag, Kodžaeli i Sakarija.

Ministar unustrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja saopštio je da nije bilo žrtava u zemljotresu, ali da su povrijeđene 22 osobe, uništene tri napuštene zgrade i jedna prodavnica, objavio je TRT Haberler.

Škole u Balikesiru su zatvorene iz predostrožnosti.

(Blic/MONDO)

