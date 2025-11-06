logo
Treslo se tlo u Turskoj: Jak zemljotres pogodio ovo područje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Zemljotres u Turskoj Izvor: x.com/LastQuake

Zemljotres magnitude 4,5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 6. novembra 2025. godine u 17,15 časova, na području zapadnog dijela Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.24 i dužine 28.2 sjeverno od Izmira.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf/MONDO)

