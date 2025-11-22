Veliki kanal u Veneciji ofarban u zeleno: Aktivisti upozoravaju na klimatske promjene (Foto)

Klimatski aktivisti ofarbali su u zeleno vodu Velikog kanala u Veneciji kao znak protesta dok u Brazilu traje konferencija UN o klimi i ključnom pitanju postepenog ukidanja fosilnih goriva.

Izvor: AFP / AFP / Profimedia

Grupa "Pobuna protiv istrebljenja" saopštila je da su njeni aktivisti ispustili ekološki bezopasnu boju u kanale, rijeke, jezera i fontane u ukupno 10 italijanskih gradova da bi ukazali na velike posljedice klimatskog kolapsa.

Švedska aktivistkinja Greta Tunberg prisustvovala je protestu "Stop ekocidu" u Veneciji, gdje su demonstranti obučeni u crveno i sa velovima preko lica polako hodali među turistima.

Pregovori na sastanku UN o klimi u Brazilu produženi su danas, pošto nije postignut dogovor o pominjanju fosilnih goriva u završnoj deklaraciji, prenio je AFP.