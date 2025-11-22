Samit G20 u Johanesburgu: Deklaracija o klimatskoj krizi usvojena bez Amerike

Na samitu lidera Grupe 20 u Johanezburgu danas je, bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, usvojena deklaracija o klimatskoj krizi i drugim globalnim izazovima, što je zvaničnik Bijele kuće nazvao "sramotnim činom“.

Izvor: Leon Neal / PA Images / Profimedia

O deklaraciji koja koristi jezik kome se Vašington protivio "ne može se ponovo pregovarati“, rekao je novinarima portparol južnoafričkog predsjednika Sirila Ramafose, prenosi CNN.

"Imali smo cijelu godinu da radimo na ovom usvajanju, a prošla sedmica je bila prilično intenzivna“, dodao je.

Predstavnici članica G20, koja okuplja najveće svjetske ekonomije, sastavili su nacrt deklaracije u petak bez učešća SAD, rekla su četiri izvora upoznata sa tim pitanjem.

U deklaraciji se koristi jezik koji Trampova administracija ne želi da vidi, jer se naglašavaju ozbiljnost klimatskih promjena i potreba svijeta da im se bolje prilagodi, a hvale se ambiciozni ciljevi za podsticanje obnovljivih izvora energije i ukazuje na visoke nivoe servisiranja duga koje zbog posljedica globalnog zagrijavanja trpe siromašne zemlje.

EXTENDED FAMILY PHOTO:



Family Photo of#G20Heads of State and Government; invited Leaders and Heads of International Organizations during the G20

Leaders’ Summit



Johannesburg, South Africa#G20SouthAfricapic.twitter.com/N2URUFEWnY — The Presidency (@PresidencyZA)November 22, 2025

Pominjanje klimatskih promena bila je uvreda za američkog predsjednika Donalda Trampa, koji sumnja u naučni konsenzus da je globalno zagrijavanje uzrokovano ljudskim aktivnostima, zbog čega su američki zvaničnici poručili da će se protiviti svakom pominjanju toga u deklaraciji.

U uvodnom obraćanju Ramafosa je rekao da "postoji ogroman konsenzus i saglasnost da je jedan od najvažnijih zadataka da usvojimo deklaraciju“ i dodao da "ne bi trebalo da dozvolimo da bilo šta umanji vrijednost, ugled i uticaj prvog afričkog predsjedavanja G20“.

Sjedinjene Države bojkotuju skup u Johanezburgu, zbog toga što Tramp tvrdi da crnačka većina u Južnoj Africi progoni bijelu manjinu, a na samit iz različitih razloga nisu došli ni lideri Kine i Rusije.

Sjedinjene Države će biti domaćini samita G20 naredne godine, a Ramafosa je rekao da je primoran da preda rotirajuće predsjedavanje "praznoj stolici“.