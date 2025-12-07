logo
Kremlj pozdravlja novu strategiju SAD: Rusija više nije „direktna prijetnja“

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Prethodna strategija nacionalne bezbjednosti, usvojena za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena, označila je Rusiju kao "prijetnju globalnom poretku, demokratiji i stabilnosti".

Trampova administracija mijenja ton prema Moskvi Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

Promjenu strategije nacionalne bezbjednosti administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, koja više ne naziva Rusiju "direktnom prijetnjom" i čak poziva na saradnju sa Moskvom u oblasti strateške stabilnosti, Kremlj smatra pozitivnim korakom.

"Smatramo ovo pozitivnim korakom", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za TASS, komentarišući izmjene ključnog dokumenta o nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Prema njegovim riječima, Kremlj namjerava da detaljnije prouči novu strategiju.

"Naravno, potrebno je da je bolje upoznamo i analiziramo. Sve u svemu, ove poruke su, naravno, u suprotnosti sa pristupima prethodnih administracija", kazao je Peskov.

Prethodna strategija nacionalne bezbjednosti, usvojena za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena, označila je Rusiju kao "prijetnju globalnom poretku, demokratiji i stabilnosti".

TASS navodi da dokument Trampove administracije, pored promjene pristupa rusko-američkim odnosima, takođe kritikuje politiku širenja NATO-a i navodi da su evropske zemlje one koje već krše demokratske norme.

(b92/MONDO)

