Kremlj pozdravlja novu strategiju SAD: Rusija više nije „direktna prijetnja“

Prethodna strategija nacionalne bezbjednosti, usvojena za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena, označila je Rusiju kao "prijetnju globalnom poretku, demokratiji i stabilnosti".
Promjenu strategije nacionalne bezbjednosti administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, koja više ne naziva Rusiju "direktnom prijetnjom" i čak poziva na saradnju sa Moskvom u oblasti strateške stabilnosti, Kremlj smatra pozitivnim korakom.
"Smatramo ovo pozitivnim korakom", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za TASS, komentarišući izmjene ključnog dokumenta o nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država, prenosi b92 pisanje Tanjuga.
Prema njegovim riječima, Kremlj namjerava da detaljnije prouči novu strategiju.
"Naravno, potrebno je da je bolje upoznamo i analiziramo. Sve u svemu, ove poruke su, naravno, u suprotnosti sa pristupima prethodnih administracija", kazao je Peskov.
TASS navodi da dokument Trampove administracije, pored promjene pristupa rusko-američkim odnosima, takođe kritikuje politiku širenja NATO-a i navodi da su evropske zemlje one koje već krše demokratske norme.
(b92/MONDO)