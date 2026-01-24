Protesti u Albaniji: Molotovljevim koktelom na zgradu vlade, policija koristi vodene topove i suzavce (Foto)

Nekoliko policajaca i demonstranata povrijeđeno je tokom protesta opozicije ispred sjedišta albanske Vlade u Tirani.

Izvor: Malton Dibra / imago stock&people / Profimedia

Protest je trajao nekoliko sati, a uhapšeno je 25 osoba, prenose albanski mediji.

Nakon govora lidera Demokratske partije Salija Beriše demonstranti su bacali molotovljeve koktele, bacače plamena, vatromet i druga pirotehnička sredstva na zidove zgrade Vlade. Takođe su gađali policiju flašama vode i kišobranima.

Policija je intervenisala suzavcem i vodenim topovima. Jedan demonstrant je prebačen u bolnicu, dok je nekolicini policajaca pružena medicinska pomoć na licu mjesta.

Nakon sukoba ispred zgrade Vlade, demonstranti su se premjestili ka zgradi parlamenta i pokušali da uđu u nju, ali ih je policija zaustavila.

Pogledajte fotografije sa protesta u Albaniji

Demokratska stranka održala je protest ispred kabineta premijera zahtijevajući ostavku Edija Rame i potpredsjednika Vlade Belinde Baluku koja je suspendovana sa dužnosti odlukom Ustavnog suda, koji ju je privremeno vratio na dužnost do suđenja po žalbi koju je podnio Rama.

Opozicija je saopštila da je protest organizovala kao reakciju na skandale Balukuove koju je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Albaniji optužilo za korupciju i zloupotrebu javnih sredstava.

Specijalno tužilaštvo takođe je zahtijevalo da joj bude ukinut imunitet kako bi bila uhapšena, ali su socijalisti odgodili donošenje odluke za 28. januar.