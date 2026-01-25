Englezi objavili rat golubovima: Laburisti traže kazne za one koji ih hrane

Ptice su se u velikom broju okupile u centru grada Norviča, što je izazvalo pritužbe da predstavljaju smetnju i da ugrožavaju zdravlje.

Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators/06shep15

Laburističko gradsko vijeće želi da se na licu mjesta izriču novčane kazne osobama koje hrane golubove, kako bi se spriječilo da se ulicama razbacuju "industrijske količine" hrane za ptice.

Gradsko vijeće Norviča pokušava da ukloni ptice sa gradske pijace i iz vrtova ratnog memorijala, nakon pritužbi da predstavljaju smetnju i zdravstveni rizik.

Jedan odbornik podnio je prijedlog da se osobama koje uporno hrane ptice izriču novčane kazne, kako bi se smanjila količina golubljeg izmeta u gradu.

Akcija gradskih vlasti započela je prošle godine, kada su sokolovi korišćeni za rasterivanje ptica u okviru kratkotrajnog pilot-projekta.

Međutim, taj program je obustavljen nakon novih pritužbi da jata golubova i dalje privlači grupa ljudi koja ih hrani u centru grada.

Majk Sends, laburistički odbornik za Boustorp, podnio je prijedlog koji će sljedeće nedjelje biti razmatran pred kabinetom gradskog vijeća, pozivajući na hitne mjere zaštite zaštićenog ratnog memorijala Lutjensa, koji se nalazi iznad pijace.

On je rekao da se "značajna i istorijska lokacija koja obilježava one koji su služili i žrtvovali se u ratu... može činiti zapuštenom zbog javne upotrebe, bacanja smeća i golubljeg izmeta".

U zaključku navodi da bi odbornici sada trebalo da "razmotre uvođenje fiksnih novčanih kazni za pojedince koji, nakon prethodnog upozorenja, uporno i namjerno hrane golubove sjemenkama ili sličnom hranom, kako bi se obeshrabrilo redovno hranjenje koje doprinosi zaprljanju i oštećenjima".

Ova inicijativa uslijedila je nakon pritužbi viših odbornika da "aktivisti" razbacuju "industrijske količine" hrane za ptice po prostoru pijace i vrtovima memorijala kako bi privukli golubove.

"Primjerenija mjesta"

Karli Harper, članica kabineta zadužena za velike projekte, podržala je prijedlog, navodeći da bi finansijske kazne mogle da odvrate one koji hrane ptice.

"Ništa ne spriječava ljude da hrane ptice na primjerenijim mestima u drugim dijelovima grada", rekla je ona za Eastern Daily Press.

Međutim, Dženi Kaupland, koja uživa u hranjenju golubova u gradu, tvrdi da bi gradske vlasti trebalo da pronađu kompromis, pa čak i da postave golubarnik.

"Ako gradsko vijeće želi da kriminalizuje hranjenje golubova, trebalo bi da pronađe kompromis", prenose njene riječi.

"Postavljanje golubarnika u vrtovima Čejpelfild bi zadovoljilo sve. Gradske vlasti bi trebalo da rade sa prirodom, a ne protiv nje.

"Ljudi ne bi želeli da vide stotine izgladnelih golubova kako ugibaju u gradu".

"Čisto i prijatno"

Lusi Galvin, liderka opozicione grupe Zelenih, saglasila se da problem s golubovima mora da se rješava, ali je upozorila da svaka nova mjera mora biti humana.

Ona je rekla: "Važno je brinuti o ratnom memorijalu i vrtovima, unaprijediti ih i održavati ih čistim i prijatnim za grad".

"Problem golubljeg izmeta mora se rješavati na human način i pozdravljamo napore koji vode računa i o prirodi i o gradskom nasljeđu".

Korišćenje novčanih kazni uobičajeno je u brojnim velikim gradovima. Nedavni video izazvao je kontroverze nakon što je jedna žena uhapšena, stavljena u lisice i kažnjena sa 100 funti jer je odbila da prestane da hrani golubove u Londonu.

Ona je prekršila Naredbu o zaštiti javnih prostora (PSPO), kojom je u oblasti Vildston u Harou zabranjeno hranjenje ptica.

(The Telegraph/Mondo)