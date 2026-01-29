Smrtonosni udari vjetra od 176 km/h: Petoro poginulih u centralnom Portugalu

Oluja Kristin pogodila je Portugal i Španiju, odniela najmanje pet života i izazvala velike poremećaje u saobraćaju zbog snažnog vjetra, snijega i obilnih padavina.

Izvor: Diogo Baptista / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Oluja Kristin pogodila je Portugal i Španiju, odnijela najmanje pet života i izazvala velike poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu zbog snažnog vjetra, snega i obilnih padavina, saopštile su u četvrtak vlasti obje zemlje.

U Portugalu, koji je oluja zahvatila u noći sa utorka na srijedu, poginulo je pet osoba, od kojih četiri u blizini grada Leirije u centralnom dijelu zemlje. "Ostanite mirni, ostanite u kućama i ne vozite ulicama", rekao je u javnom obraćanju zapovjednik lokalne policije Domingos Urbano Antunes.

Na području Leirije zabilježen je udar vjetra od 176 kilometara na sat, zbog čega je zatvoren veći broj škola. Vjetar je prouzrokovao i značajnu materijalnu štetu, a oko 573.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, saopštio je distributer E-Redes.

Na obali je proglašen crveni alarm zbog izuzetno uzburkanog mora.

Oluja prešla i u Španiju

U susjednoj Španiji snijeg i kiša zahvatili su u četvrtak 71 put, od kojih je 19 potpuno zatvoreno za saobraćaj.

Upozorenja na opasne vremenske uslove izdana su u 12 od ukupno 17 autonomnih pokrajina, a među najugroženijima su južne regije Andaluzija i Murcija, kao i sjeverne Galicija i Asturija.

U Andaluziji je u posljednja dva dana zabilježeno 2.505 incidenata, ali bez smrtnih slučajeva.

"Nijedan od njih nije bio ozbiljan. Najčešće su padala stabla ili predmeti sa zgrada", izjavio je Antonio Sanz, zadužen za hitne situacije u regionalnoj vladi, pozvavši stanovnike Andaluzije na oprez.

Prošle nedjelje kiša i snijeg već su otežavali saobraćaj u Kataloniji na sjeveroistoku Španije, gdje je zbog odrona stena i zaštitnog zida na željezničke šine došlo do dvije nesreće. Prigradski vozovi tamo nisu saobraćali nekoliko dana.