Tri nesreće u samo par dana: Sindikat mašinovođa u Španiji ponovo najavio generalni štrajk

Tri nesreće u samo par dana: Sindikat mašinovođa u Španiji ponovo najavio generalni štrajk

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sindikat mašinovođa u Španiji Semaf je pozvao nadležne da reaguju na, kako navode, brojne prijave lošeg stanja pruga koje su mjesecima ili godinama ostajale bez odgovora.

Najavljen štrajk mašinovođa u Španiji Izvor: Profimedia/Handout /AFP

Najveći sindikat mašinovođa u Španiji Semaf najavio je danas trodnevni generalni štrajk na nacionalnom nivou, zahtjevajući mjere za garantovanje bezbjednosti željezničkih radnika i putnika, nakon što je u posljednjih nekoliko dana došlo do tri željezničke nesreće, od kojih je u dvije poginulo najmanje 46 osoba, uključujući dvojicu mašinovođa.

Semaf je, piše El Pais, saopštio da će štrajk trajati od 9. do 11. februara, navodeći da je to "jedini preostali zakonski način da radnici zatraže obnovu bezbjednosnih standarda na željeznici i time zaštite i zaposlene i putnike", prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Sindikat je pozvao nadležne da reaguju na, kako navode, brojne prijave lošeg stanja pruga koje su mjesecima ili godinama ostajale bez odgovora.

Ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da razumije zabrinutost mašinovođa, ali da se nada da će štrajk biti izbjegnut, ističući da su nesreće "potpuno nepovezane“, kao i da je incident u Kataloniji najvjerovatnije posljedica obilnih padavina.

U galeriji pogledajte fotografije nesreće u Španiji:

Broj poginulih u sudaru dva voza u blizini mjesta Adamus u Andaluziji porastao je sa 43 na 45, nakon što su ranije danas pronađena još dva tijela.

Do druge nesreće došlo je u utorak u Kataloniji kada je poginuo mašinovođa, a 37 osoba povrijeđeno prilikom iskakanja voza iz šina usljed urušavanja potpornog zida.

Juče je zabilježen incident u jugoistočnoj regiji Mursiji, gdje se prigradski voz sudario sa dizalicom, pri čemu je nekoliko osoba lakše povrijeđeno.

(Euronews/MONDO)

