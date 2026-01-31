logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zavrnuli slavinu: Rusija zabranila izvoz goriva

Zavrnuli slavinu: Rusija zabranila izvoz goriva

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ruska vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine.

Rusija zabranila izvoz goriva Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover/sputnikportal.net

Ruska vlada odlučila je da uvede privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do kraja jula, a ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je uredbu o uvođenju ove mjere, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.

"Vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine. Uredba je potpisana", navodi se u saopštenju i dodaje da je cilj ove odluke očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, prenosi TASS.

U saopštenju se ukazuje da zabrana na izvoz motornog benzina više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što će pomoći u sprečavanju rizika od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

(Euronews/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija gorivo izvoz zabrana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ