Španski borbeni avioni presreli ruskog lovca sa neobičnim oružjem

Španski lovci F-18M Hornet, angažovani u okviru NATO-ove misije vazdušne policije na Baltiku, presreli su ruski borbeni avion Su-30SM2 koji je iznad međunarodnih voda letio sa neuobičajenom i potencijalno provokativnom kombinacijom naoružanja.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Španski lovci F-18M Hornet nedavno su presreli ruski avion Su-30SM2 iznad Baltičkog mora koji je nosio neobičnu kombinaciju naoružanja za to područje. Misija je sprovedena u okviru NATO-ove misije vazdušne policije (BAP) u baltičkom regionu, u kojoj učestvuju španski lovci stacionirani u Litvaniji, piše The Aviationist.

Špansko ministarstvo odbrane objavilo je 28. januara 2026. detalje misije koju su izvršili avioni EF-18M iz baze Šiauljaj u Litvaniji.

Španski Horneti, koji pripadaju 15. krilu i djeluju kao deo Taktičkog vazdušnog odreda (DAT) Vikas, presreli su neodređeni broj ruskih borbenih aviona koji su letjeli u međunarodnim vodama blizu vazdušnog prostora NATO-a. Prema fotografijama koje je objavilo špansko ministarstvo, jedan od ruskih aviona bio je ruski mornarički Su-30SM2.

Odbrambeni analitičar i stručnjak za rusku vojnu avijaciju Gaj Plopski identifikovao je avion sa oznakom "81 Plavi" / RF-81885 kao deo 4. gardijskog mješovitog avijacijskog puka (SAP) stacioniranog na vazduhoplovnoj bazi Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti.

Los aviones F-18M del Ala15, desplegados en Lituania, como parte del destacamento#DATVilkas, interceptan aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa volando en aguas internacionales, próximas al espacio aéreo aliado.

Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las…pic.twitter.com/0HuK1Ka3Bb — Estado Mayor Defensa (@EMADmde)January 28, 2026

Neobična kombinacija naoružanja

Iako su susreti sa avionima Su-30SM česti u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltika, ovo presretanje se ističe zbog specifičnog naoružanja koje je nosio ruski lovac.

Bio je opremljen sa dve protivbrodske rakete H-31A ili protivradarske rakete H-31P/PK, zajedno sa dvije kasetne bombe serije RBK-500.

"Ako bi se radilo o protivbrodskoj verziji rakete H-31, to bi bila jedna od konfiguracija za napad na plovila. Ako je u pitanju protivradarska varijanta, onda je to konfiguracija za suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane", objasnio je Plopski.

Kombinacija kasetnih bombi sa protivbrodskim ili protivradarskim projektilima viđena je nekoliko puta u regionu Crnog mora, gdje su ruski Su-30SM iz 43. samostalnog puka mornaričke jurišne avijacije koristili kasetne bombe protiv ukrajinskih bespilotnih površinskih plovila.

Međutim, ovo je prvi put da je takva konfiguracija naoružanja potvrđeno viđena u baltičkom regionu. Još nije jasno da li je ruski avion izvodio demonstraciju sile, rutinsku patrolu, trenažni let ili je bio u tranzitu ka ili iz kopnenog dijela Rusije.

Moguća veza sa vojnim vježbama

Otprilike u isto vrijeme, ruska državna novinska agencija TASS je izvestila da su lovaćki i bombarderski avioni iz pomorske avijacije Baltičke flote učestvovali u planiranim vježbama koje su uključivale precizne udare na kopnene ciljeve.

Prema izvještaju, posade višenamjenskih lovaca Su-30SM2 i bombardera Su-24M vježbale su misije vatrene podrške, vazdušnog izviđanja i preciznog bombardovanja na poligonu u istočnom delu Kalinjingradske oblasti, koristeći visokoeksplozivne fragmentacione bombe OFAB-250-270.

Takođe su vježbali izbegavanje simuliranih neprijateljskih lovaca i sistema protivvazdušne odbrane. Iako ruska mornarica nije direktno povezala presretnuti Su-30SM2 sa ovim vježbama, izvještaj TASS-a pokreće mogućnost da je letjelica primjećena iznad Baltika djelovala kao dio šire vežbe, a ne kao samostalna patrola ili demonstracija sile.