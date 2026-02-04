logo
Tramp smanjuje broj imigracionih službenika u Minesoti nakon dogovora s lokalnim vlastima

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Trampova administracija smanjuje broj saveznih imigracionih službenika u Minesoti nakon što su državne i lokalne vlasti pristale na saradnju s ICE-om. Povlačenje dolazi poslije višesedmičnih protesta i ozbiljnih tenzija

Minesota.jpg Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Administracija predsjednika Donalda Trampa objavila je da smanjuje broj federalnih službenika za sprovođenje imigracionih zakona u saveznoj državi Minnesota, nakon što su državni i lokalni zvaničnici pristali da sarađuju tako što će predavati privedene imigrante saveznim vlastima, izjavio je glavni zvaničnik za granicu Tom Homan u srijedu, prenosi AP.

Prema njegovim riječima, od oko 3.000 federalnih agenata koji su bili raspoređeni širom Minesote, 700 će biti povučeno, dok će preostalih oko 2 300 ostati na terenu. Operacija je izazvala velike tenzije u gradu Mineapolis - Sent Pol, uključujući proteste, naročito nakon što je demonstrant Aleks Preti ubijen u incidentu sa federalnim agentima - drugom fatalnom pucnjavom tokom ove operacije.

Homan je rekao da će široko povlačenje snaga biti moguće tek kada prestane ometanje federalnih agenata tokom privođenja, uključujući blokade puteva i druge aktivnosti koje su, kako je naveo, otežavale rad na terenu.

On je također naveo da je tražio od zatvora da obavještavaju službu Immigration and Customs Enforcement (ICE) o zatvorenicima koji bi mogli biti deportovani, ocjenjujući da je prebacivanje takvih osoba direktno ICE-u sigurnije jer smanjuje potrebu da agente traže te osobe širom zemlje.

SAD imigranti Minesota

