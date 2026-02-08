logo
Četiri osobe poginule u nizu lavina: Tragedije na sjeveru Italije

Četiri osobe poginule u nizu lavina: Tragedije na sjeveru Italije

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
0

Četiri osobe poginule su, a više je povrijeđeno u nizu lavina na sjeveru Italije.

U lavinama u Italiji stradale 4 osobe Izvor: Youtube/Physics Today/Screenshot

U alpskoj oblasti Valtelina lavina je pogodila tri skijaša, pri čemu su dvojica izgubila život.

Italijanska gorska služba spasavanja u Trentinu saopštila je da su se dogodile dvije lavine u kojima je stradala po jedna osoba.

Incident je zabilježen i u dolini Aosta, na granici sa Švajcarskom i Francuskom, gdje je lavina odnijela dvoje ljudi iz grupe od pet skijaša. Ipak, zahvaljujući zaštitnoj opremi uspjeli su da se oslobode iz snijega.

Svi incidenti dogodili su se tokom dana koji je ocijenjen kao visokorizičan za pojavu lavina, a na snazi je bilo upozorenje trećeg stepena od ukupno pet na evropskoj skali opasnosti od lavina.

