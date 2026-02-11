logo
Grupa naoružanih napadača upala u školu: Nastavnike i učenike drže kao taoce, drama na Tajlandu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na Tajlandu, grupa naoružanih napadača upala je u školu i drži učenike i nastavnike kao taoce. Policija je na terenu, situacija je napeta.

Naoružani napadači upali u školu na Tajlandu Izvor: Madaree TOHLALA / AFP / Profimedia

Grupa naoružanih napadača upala je danas u školu u okrugu Hat Jaj, u tajlandskoj provinciji Songkla, i drži više nastavnika i učenika kao taoce, dok je jedan nastavnik navodno ranjen iz vatrenog oružja, saopštili su lokalni izvori.

Fondacija "Mae Taptim Jala" objavila je na Fejsbuku u da su napadači, koji su otvorili vatru, upali u školu Pratan Kirivat u tambonu Patong, prenio je portal "The nation".

Prema tim navodima, povrijeđeni nastavnik hitno je prebačen u bolnicu, dok je policija opkolila školu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Policija je saopštila da su naoružani ljudi ušli u školu u vrijeme kada je nastava trebalo da bude završena.

Kako se navodi, više nastavnika i učenika zadržani su kao taoci i veliki broj učenika i dalje je u zgradi.

Snage bezbjednosti iz Hat Jaja rasporedile su specijalne jedinice kako bi blokirale područje i pokušale da stave situaciju pod kontrolu.

Na teren su upućene i spasilačke ekipe radi evakuacije što većeg broja učenika i zaposlenih.

Policija je navela da koordinira sa lokalnim vlastima u cilju pregovora sa napadačima.

Građanima je upućen apel da iz bezbjednosnih razloga izbjegavaju područje ispred škole i okolne ulice, kao i da prate isključivo zvanična saopštenja nadležnih institucija.

(Telegraf/MONDO)

