logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje na granici: Bivši ukrajinski ministar izbačen iz voza pri pokušaju bijega

Hapšenje na granici: Bivši ukrajinski ministar izbačen iz voza pri pokušaju bijega

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, umiješan u slučaj korupcije u energetskom sektoru, priveden je pri pokušaju prelaska granice i izbačen je iz voza, piše list "Ukrajinska pravda" pozivajući se na izvore.

Graničari spriječili bivšeg ministra energetike da napusti Ukrajinu Izvor: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Izvor je naveo da su graničari postupili po nalogu Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine /NABU/ i Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije.

NABU je 10. novembra saopštio da sprovodi veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru i objavio fotografije torbi napunjenih devizama, koje su pronađene tokom operacije.

Poslanik Jaroslav Železnjak rekao je da je NABU izvršio pretrese u kući Galuščenka, kao i u državnoj agenciji za nuklearnu energiju "Energoatom".

"Ukrajinska pravda" tada je pisala da je NABU pretražio i rezidenciju bliskog saradnika predsjednika Vladimira Zelenskog Timura Mindiča, koji je već pobjegao iz Ukrajine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ