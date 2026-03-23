"Zločin iz mržnje!": Zapaljena kola hitne pomoći jevrejske zajednice (Video)

Četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Jevrejske službe hitne pomoći u sjevernom Londonu zapaljena su u ponedjeljak, a policija incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

"Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Jevrejske službe hitne pomoći zapaljena u Golders Grinu", saopštila je Metropolitanska policija.

Policija je još uvijek na licu mjesta, a podmetanje požara se tretira kao antisemitski zločin iz mržnje. Vozila hitne pomoći pripadala su Hacoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reaguje na medicinske hitne slučajeve.