"Zločin iz mržnje!": Zapaljena kola hitne pomoći jevrejske zajednice (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Jevrejske službe hitne pomoći u sjevernom Londonu zapaljena su u ponedjeljak, a policija incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

Zapaljena kola hitne pomoći jevrejske zajednice Izvor: X/@WarMonitors

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj zajednici u sjevernom Londonu su zapaljena, saopštila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

"Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Jevrejske službe hitne pomoći zapaljena u Golders Grinu", saopštila je Metropolitanska policija.

Policija je još uvijek na licu mjesta, a podmetanje požara se tretira kao antisemitski zločin iz mržnje. Vozila hitne pomoći pripadala su Hacoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reaguje na medicinske hitne slučajeve.

