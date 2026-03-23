Objavljen novi izvještaj: Šta je dovelo do masovnog nestanka struje u Španiji i Portugalu?

Bio je to nestanak električne energije bez presedana.

Kombinacija faktora je izazvala veliki nestanak struje u Španiji i Portugalu prošle godine kada električne energije nije bilo nekoliko sati, stoji u novom izvještaju.

Podsetimo, 28. aprila 2025, ubrzo nakon podneva, na Pirinejskom poluostrvu je nestalo struje, što je izazvalo haos u dvije zemlje. Saobraćaj je bio obustavljen, a internet i telefonske veze u prekidu.

Kvar je pogodio škole, univerzitete, preduzeća i javne institucije, a zahvatio je i manji dio Francuske, u blizini španske granice. U nekim područjima snabdevanje nije obnovljeno ni poslije 16 sati.

Kvar je nastao u Španiji, a Portugal je takođe bio pogođen jer su njihovi energetski sistemi tijesno povezani.

"Entso-e", Evropska mreža operatora transmisionih sistema za električnu energiju, opisala je ovu restrikciju kao "najteži nestanak struje u Evropi u posljednjih 20 godina, sa velikim uticajem na građane i društvo u cjelini".

Entso-e, koji je istraživao incident, u oktobru je predstavio preliminarni izvještaj.

Sada se u konačnim nalazima navodi da nije postojao samo jedan uzrok, već "više međusobno povezanih faktora" koji su doveli do nestanka struje.

Nekontrolisani, iznenadni porast napona je doveo do nestabilnosti i "lančanog iskakanja iz sistema", navodi se u izvještaju.

Kako se navodi, kontrolisanje napona kod lokalnih proizvođača energije nije bilo u potpunosti usklađeno sa zahtjevima operatora mreže, odnosno potražnjom. U nekim slučajevima, ručno upravljanje voltažom je značilo da je sistem reagovao relativno sporo na promjene u mreži.

Takođe, opseg napona u španskoj mreži je veći nego kod mnogih suseda, što ostavlja ograničen manevarski prostor u slučaju naglih skokova koji mogu da dovedu do isključenja.

Nestanak struje i to što vlasti nisu odmah dale objašnjenje doveli su do velike političke debate, a određeni kritičari su optužili državu da je nesposobna i doveli u pitanje energetski model Španije.

Skoro 60 odsto električne energije u zemlji proizvodi se iz obnovljivih izvora. Opozicija je sugerisala da vlada predvođena socijalistima treba da preispita plan za gašenje nuklearnih elektrana.

Nestanak struje je izazvao i spor između operatora "Red Eléctrica" i privatnih energetskih preduzeća oko toga ko je odgovoran.

Izvještaj Entso-e izbegava da se bavi tim pitanjem, naglašavajući da cilj istrage nije bio utvrđivanje krivice.

Ipak, objavljene su preporuke kako bi se ubuduće spriječilo ponavljanje sličnog incidenta, uključujući unapređenje koordinacije između operatora, distributera i drugih aktera u energetskom sistemu.

