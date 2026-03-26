Incident kod Bosfora: Nepoznati dronovi napali turski tanker koji je prevozio rusku naftu

Incident kod Bosfora: Nepoznati dronovi napali turski tanker koji je prevozio rusku naftu

Autor Haris Krhalić
0

Niko od 27 članova posade broda nije povrijeđen.

tanker turska bosfor Izvor: Tolga Ildun / Zuma Press / Profimedia

Neidentifikovani dronovi pogodili su turski naftni tanker "ALTURA", koji je prevozio 140.000 tona sirove nafte u Crnom moru kod obale Turske, javila je turska televizijska stanica NTV Haber.

Prema navodima, tanker je napadnut oko 00.30 časova. Izvještaji ukazuju da je tanker bio meta bespilotne letjelice, a tom prilikom oštećen je gornji dio broda i prostorija motora.

Nakon napada, tanker je uputio poziv za pomoć, na koji je odgovorio obližnji brod Erdek. Prema radio-komunikacijama, prostorija motora primala je vodu. Niko od 27 članova posade broda nije povrijeđen. Svi članovi posade su turski državljani.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

