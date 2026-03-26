Incident kod Bosfora: Nepoznati dronovi napali turski tanker koji je prevozio rusku naftu

Neidentifikovani dronovi pogodili su turski naftni tanker "ALTURA", koji je prevozio 140.000 tona sirove nafte u Crnom moru kod obale Turske, javila je turska televizijska stanica NTV Haber.

Prema navodima, tanker je napadnut oko 00.30 časova. Izvještaji ukazuju da je tanker bio meta bespilotne letjelice, a tom prilikom oštećen je gornji dio broda i prostorija motora.

Nakon napada, tanker je uputio poziv za pomoć, na koji je odgovorio obližnji brod Erdek. Prema radio-komunikacijama, prostorija motora primala je vodu. Niko od 27 članova posade broda nije povrijeđen. Svi članovi posade su turski državljani.