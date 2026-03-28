logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije mislio da će mi ljubiti zadnjicu, sada mora da bude dobar": Tramp isprozivao prestolonasljednika Saudijske Arabije

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp iznio je oštre i kontroverzne komentare o odnosu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.

Tramp uvrijedio princa saudijske arabije Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je svoj odnos sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.

"Nije mislio da će se ovo desiti, nije mislio da će mi ljubiti guzicu. Zaista nije. Mislio je da ću biti još jedan predsjednik gubitnik u zemlji koja propada. Ali sada mora da bude dobar prema meni i recite mu da mu je bolje da bude. Mora da bude", rekao je Tramp tokom govora na Investicionom forumu Saudijske Arabije u Majamiju.

Dodao je da bi Iran, da ga SAD nisu porazile, imao nuklearno oružje.

"Iskoristili bi ga protiv vas, protiv Izraela i protiv svih ostalih", rekao je, tvrdeći da su ga vodeći saudijski lideri potcjenili prije njegovog drugog mandata.

"Salman i ja smo bili zajedno, pogledao me je i rekao: 'Znaš, nevjerovatno je da su SAD bile mrtva zemlja prije godinu dana, a sada ste najveća zemlja na svijetu.' Nije mislio da će se ovo dogoditi", tvrdio je Tramp.

Tagovi

Saudijska Arabija Donald Tramp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

