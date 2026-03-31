Zelenski tražio primirje za Uskrs: Stigao odgovor iz Rusije, evo šta je stav Kremlja

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kremlj odbacio prijedlog Ukrajine o "energetskom primirju", poručuje da je potreban sveobuhvatan mir, dok Zelenski nudi obustavu napada na energetiku.

Zelenski tražio primirje za Uskrs

Kremlj je hladno reagovao na prijedlog Ukrajine da se uspostavi "energetsko primirje" tokom uskršnjih praznika, poručivši da nije vidio detaljan predlog, već da se zalaže za sveobuhvatni mirovni sporazum.

Volodimir Zelenski je ranije rekao da su ukrajinski saveznici "signalizirali" Kijevu mogućnost smanjenja napada dugog dometa na ruski naftni sektor zbog rasta globalnih cijena energije, a potom je u ponedjeljak poručio da je Ukrajina spremna na to ako Rusija prestane da napada ukrajinski energetski sistem.

"Potreban je mir, a ne samo primirje"

Zelenski je rekao da je Kijev otvoren za uskršnje primirje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov jasno je stavio do znanja da je Moskva skeptična prema ponudi ukrajinskog predsjednika, iako je Kijev poslednjih dana više puta napao rusku baltičku luku Ust-Luga.

"U izjavama Zelenskog, koje smo pročitali nismo vidjeli nikakvu jasno formulisanu inicijativu vezanu za uskršnje primirje", rekao je Peskov novinarima.

"Zelenski mora da preuzme odgovornost i donese odgovarajuću odluku kako bismo postigli mir, a ne samo primirje", dodao je Peskov i upozorio da će cena mira za Kijev biti veća što Zelenski bude više odugovlačio.

