Amerika povlači vojsku iz Evrope? Tramp na pragu istorijskog poteza

Donald Tramp razmatra povlačenje američkih trupa iz Evrope, nezadovoljan potezima saveznika u NATO. Iako odluka još nije donijeta, sama ideja podigla je uzbunu i otvorila pitanje bezbjednosti kontinenta.

Američki predsjednik Donald Tramp, iritiran neuspjehom NATO saveznika da pomognu u obezbjeđivanju Ormuskog moreuza i ljut što njegovi planovi za preuzimanje Grenlanda nisu napredovali, razgovarao je sa savjetnicima o mogućnosti povlačenja dijela američkih trupa iz Evrope, rekao je u četvrtak visoki zvaničnik Bijele kuće za Rojters.

Još nije donijeta nikakva odluka, a Bela kuća još nije naložila Pentagonu da izradi konkretne planove za smanjenje američkog vojnog prisustva na kontinentu, rekao je zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o internim diskusijama.

Ali sama činjenica da se diskusija vodi govori mnogo o tome kako su se odnosi između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika u NATO-u pogoršali posljednjih mjeseci.

To takođe sugeriše da posjeta Bijeloj kući u srijedu generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea nije mnogo doprinijela poboljšanju transatlantskih odnosa, koji su vjerovatno na najnižoj tački od osnivanja saveza 1949. godine.

Bijela kuća je javno izjavila da je Tramp čak razmatrao i potpuno povlačenje iz NATO-a. Povlačenje američkih trupa iz Evrope bi mu omogućilo da drastično smanji bezbjednosne obaveze Vašingtona prema kontinentu, a da pritom formalnog napuštanja saveza ne napusti – potez koji bi takođe pokrenuo ozbiljna ustavna pitanja.

Sjedinjene Države trenutno imaju više od 80.000 vojnika u Evropi i igraju ključnu ulogu u evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi od Drugog svjetskog rata. Više od 30.000 njih je raspoređeno u Njemačkoj, a značajne snage se nalaze i u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španiji.

Zvaničnik nije precizirao koje zemlje bi mogle biti pogođene niti koliko bi vojnika na kraju moglo biti povučeno ako Tramp odluči da sprovede tu ideju.