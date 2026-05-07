Tramp ponovo udario na Bajdena: Objavio AI karikaturu koja je izazvala haos na mrežama

Na svojoj platformi, Tramp je objavio karikaturu koja aludira na Bajdenovu administraciju, prikazujući ga u prugastoj pidžami i sa istopljenim sladoledom.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Donald Tramp je na svojoj platformi Truth Social objavio novu karikaturu napravljenu uz pomoć vještačke inteligencije, kojom ismeva administraciju bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

Na slici je Bajden prikazan kako spava za stolom u Ovalnom kabinetu, obučen u prugastu pidžamu, dok se ispred njega nalazi istopljena kanta sladoleda, što je česta Trampova aluzija na omiljeni desert bivšeg predsjednika SAD.

Tramp je uz objavu napisao:

"Vrlo tačan prikaz administracije Pospanog Džoa Bajdena. Nanijeta je ogromna šteta, ali VRATILI SMO SE!!! Predsjednik DJT."

Na ilustraciji su prikazani i drugi visoki predstavnici Demokratske stranke, za koje Tramp sugeriše da su zapravo donosili ključne odluke tokom Bajdenovog mandata.

Bivši predsjednik Barak Obama prikazan je kako stoji iznad Bajdena i drži kutiju sa natpisom "AUTOPEN", dok Hilari Klinton sa podrugljivim izrazom lica posmatra scenu.

U donjem uglu slike vidi se muškarac koji sa stola ušmrkava bijeli prah, što je jasna aluzija na Hantera Bajdena, sina bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

Ovakva vizuelna poruka nastavak je Trampove dugogodišnje kampanje u kojoj tvrdi da je Bajden bio u kognitivnom padu i da je njegova porodica umiješana u korupciju.

Poseban fokus stavljen je na "autopen", mehanički uređaj koji služi za reprodukciju potpisa.

Tramp je tokom 2025. i početkom 2026. godine više puta tvrdio da su ključna pomilovanja i izvršne uredbe iz Bajdenovog mandata pravno nevažeće jer ih predsjednik navodno nije lično potpisao.

Republikanci u Kongresu, predvođeni Džejmsom Komerom, pokrenuli su istrage o navodnom "predsjedništvu putem autopena", tvrdeći da su Bajdenovi saradnici donosili odluke bez njegovog znanja dok on navodno nije bio sposoban za obavljanje funkcije.

Bijela kuća je ranije odbacila ove tvrdnje i nazvala ih teorijama zavjere, ističući da su autopen koristili i drugi moderni predsjednici kako bi uštedjeli vriijeme. Međutim, Tramp ovu temu i dalje koristi kao argument da je Bajden bio samo figura bez stvarne kontrole nad administracijom.

