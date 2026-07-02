Kina ima odgovor na paklene vrućine: Novi sistem hladi ulice i do 8 stepeni, a troši malo struje

Dok temperature u pojedinim kineskim gradovima dostižu i 50 stepeni Celzijusa, sve veću pažnju privlači inovativni sistem hlađenja vodenom maglom, poznat kao "spoljašnji klima-uređaj".

Izvor: X/@XueJia24682

U jeku letnje sezone, efekat gradskog toplotnog ostrva dodatno pogoršava već iscrpljujuće toplotne talase, zbog čega se stanovi u visokim zgradama pretvaraju u prave pećnice.

Čak ni noću ventilatori ne pružaju veliko olakšanje, jer se temperatura dugo nakon zalaska sunca zadržava iznad 40 stepeni Celzijusa. Ova zarobljena toplota podiže temperaturu na nivoe koje ljudsko telo teško podnosi.

Ove sedmice temperature u pojedinim kineskim gradovima dostigle su i 50 stepeni Celzijusa, što dodatno otežava život stanovnicima urbanih sredina. U takvim uslovima, nova metoda hlađenja, nazvana "spoljašnji klima-uređaj", postaje sve popularnija na internetu.

Video-snimci koji kruže društvenom mrežom Iks i drugim platformama prikazuju posebne sisteme za hlađenje postavljene na terasama nebodera u Kini, uz tvrdnje da mogu da snize temperaturu okoline za pet do osam stepeni Celzijusa.

Hlađenje isparavanjem

Spoljašnji sistem za hlađenje vodenom maglom predstavlja tehnologiju koja hladi otvorene ili poluotvorene prostore raspršivanjem veoma sitnih kapljica vode u vazduh.

Radi po principu hlađenja isparavanjem: sitne kapljice vode upijaju toplotu iz okolnog vazduha dok isparavaju, čime snižavaju temperaturu okoline za nekoliko stepeni, bez kvašenja ljudi ili površina kada se koristi sistem pod visokim pritiskom.

Ovi sistemi se često postavljaju u kafićima, restoranima, baštama, na terasama, u skladištima i prostorima za održavanje događaja, a posebno su korisni tokom vrelih ljeta. Troše relativno malo električne energije i vode u poređenju sa klasičnim klima-uređajima, zbog čega predstavljaju isplativo rješenje za hlađenje otvorenih prostora.

Zašto je efikasan u borbi protiv gradske vrućine?

Spoljašnji sistemi za hlađenje vodenom maglom naročito su efikasni u urbanim sredinama zbog efekta gradskog toplotnog ostrva. Betonske zgrade, asfalt i nedostatak zelenih površina upijaju i zadržavaju toplotu, pa su temperature u gradovima često nekoliko stepeni više nego u okolnim ruralnim područjima.

U takvim uslovima, sistemi sa vodenom maglom pomažu u ublažavanju vrućine oslobađanjem ultrafinih kapljica vode koje brzo isparavaju, upijaju toplotu iz vazduha i stvaraju prijatniju mikroklimu.

Na taj način terase restorana, gradski trgovi, autobuska stajališta, pijace i prostori za javna okupljanja postaju znatno prijatniji tokom najtoplijih ljetnih mjeseci, uz mnogo manju potrošnju energije nego kod klasičnih klima-uređaja za otvorene prostore.