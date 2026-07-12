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Preminuo Lindzi Grejem: Bio je Trampov bliski saveznik i zagovornik oštrog pristupa prema Iranu

Preminuo Lindzi Grejem: Bio je Trampov bliski saveznik i zagovornik oštrog pristupa prema Iranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Lindzi Grejem, američki senator iz Južne Karoline, umro je u subotu. Bio je poznat po svojim oštrim stavovima prema Iranu i bliskosti sa Trampom.

Preminuo američki senator Lindzi Grejem Izvor: Shutterstock

Američki senator Lindzi Grejem preminuo je u subotu uveče nakon "kratke i iznenadne bolesti", saopštila je njegova kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

Kancelarija nije iznijela dodatne detalje o republikanskom senatoru iz Južne Karoline, koji je umro u 71. godini života.

"Porodica senatora Grejema zahvaljuje svima na molitvama i moli za privatnost u ovom izuzetno teškom periodu", navodi se u saopštenju.

Trampov saveznik i pristalica oštre politike prema Iranu

Grejem je izabran u američki Senat 2002. godine i kandidovao se za peti mandat. Bio je blizak saveznik predsjednika Donalda Trampa i dugogodišnji zagovornik oštrog pristupa prema Iranu.

Kao član Predstavničkog doma SAD tokom devedesetih godina podržavao je politiku usmjerenu na međunarodnu izolaciju Irana i ograničavanje njegovog raketnog i nuklearnog programa.

Podržao je i Trampovu odluku da prošle godine izvede napade na iranska nuklearna postrojenja, kao i najnoviji sukob koji je počeo prije nekoliko mjeseci.

Problemi sa zdravljem kongresmena i senatora

Šturo saopštenje Grejemove kancelarije, u kojem nije objašnjen uzrok njegove smrti, objavljeno je u trenutku kada u američkoj javnosti raste zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti kada je riječ o zdravstvenom stanju izabranih zvaničnika.

Republikanski kongresmen iz Nju Džerzija Tom Kin Mlađi mjesecima nije prisustvovao radu Kongresa bez ikakvog objašnjenja, da bi se kasnije vratio i otkrio da mu je dijagnostikovana depresija.

Republikanski senator iz Kentakija Mič Mekonel prije nekoliko nedjelja hospitalizovan je zbog zdravstvenih problema čiji detalji nisu objavljeni.

Grejem, najpoznatiji po svojim oštrim spoljnopolitičkim stavovima, nakratko se kandidovao za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke tokom kampanje 2016. godine i u početku bio jedan od glasnijih kritičara Donalda Trampa, koji je na kraju postao predsjednički kandidat republikanaca.

Međutim, kasnije je postao jedan od Trampovih najbližih političkih saveznika. Redovno je razgovarao sa predsjednikom i često mu se pridruživao na golf terenu.

Posebno ga je savjetovao o pitanjima spoljne politike, uključujući Iran i Rusiju, a samo dan prije smrti objavio je da je sa Trampovom administracijom postignut dogovor o nastavku rada na paketu sankcija protiv Rusije.

(AP/MONDO)

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Tagovi

Donald Tramp saradnik političari senator in memoriam

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