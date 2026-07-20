Užas u Španiji: Dječak poginuo tokom proslave titule prvaka svijeta

Trinaestogodišnji dečak poginuo je u Sijudad Rodrigu tokom proslave pobjede Španije na Svjetskom prvenstvu, kada se urušila fontana sa navijačima.

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Trinaestogodišnji dječak poginuo je tokom proslave pobjede Španije u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu u gradiću Sijudad Rodrigo, oko 320 kilometara sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, prenijela je španska javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorijeta del Arbol Gordo, gornji dio konstrukcije se iznenada urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra. Hitna pomoć je u 00.33 primila više poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane i povređivanje više ljudi.

Dvije osobe prevezene su u zdravstveni centar u Sijudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je, uprkos naporima ljekara, preminuo. Aktiviran je tim za psihološku pomoć u vanrednim situacijama kako bi pružio podršku porodici stradalog dječaka. Gradske vlasti proglasile su trodnevnu žalost.

Španija je u nedelju uveče savladala Argentinu rezultatom 1:0 u finalu Svjetskog prvenstva, odigranom u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Nakon istorijske pobjede, navijači širom Španije izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili uspjeh svoje reprezentacije.

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,



Según ha informado el…pic.twitter.com/b9ILLFPi8O — Noticias RNN (@NoticiasRNN)July 20, 2026

Na fotografijama koje je objavio RTVE vidi se fontana u Sijudad Rodrigu prepuna navijača. Neki od njih popeli su se na njen gornji dio i mahali španskim zastavama, neposredno prije nego što se konstrukcija urušila.

(Telegraf/MONDO)