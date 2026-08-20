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U Nigeriji se prevrnuo brod: Pronađena tijela oko 40 djece, potraga traje

U Nigeriji se prevrnuo brod: Pronađena tijela oko 40 djece, potraga traje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Nigeriji se prevrnuo prepun brod u pokrajini Sokoto. Pronađena su tijela oko 40 djece, dok se potraga za ostalim stradalima nastavlja.

brod nesreća Izvor: Shutterstock

Pronađena su tijela oko 40 djece koja su nastradala prilikom prevrtanja prepunog broda u sjeverozapadnoj pokrajini Sokoto, saopštio je rukovodilac područja Uprave za unutrašnje plovne puteve Abdulkadir Jusuf.

"Mogu da potvrdim da je do sada pronađeno oko 40 tijela djece, a potraga za tijelima ostalih se nastavlja", rekao je Jusuf.

Tradicionalni poglavica tog područja Sarkin Daji naveo je da se nesreća dogodila jutros, kada su putnici krenuli da požanju rižu.

Za sada nije poznat konačan broj žrtava ove nesreće.

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Nigerija nesreća brod

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