Island danas glasa o EU: Zemlja podijeljena pred referendum o pregovorima

Građani Islanda danas na referendumu odlučuju da li će njihova zemlja ponovo otvoriti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

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Građani Islanda glasaju danas na referendumu o pregovorima o pristupanju EU, pošto je geopolitički pritisak ponovo doveo to pitanje na vrh političke agende.

Aktuelna proevropska vlada, predvođena socijaldemokratama, objavila je u martu da će biti održan referendum o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju nakon pobjede na izborima 2024. godine.

Island je već podnio zahtjev za članstvo u EU 2009. godine nakon globalne finansijske krize, koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju 2013. godine obustavila je tadašnja evroskeptična vlada, podsjeća agencija DPA.

Island, nordijska zemlja sa nešto manje od 400.000 stanovnika i članica NATO saveza, suočava se sa sve većim pritiskom da ojača veze sa evropskim kopnom.

Rejkjavik trenutno blisko sarađuje sa Briselom u okviru Evropskog ekonomskog prostora i učešća u Šengenskoj zoni bezviznih putovanja.

Ankete uoči referenduma ukazale su da će ishod glasanja biti neizvjestan i da je zemlja podijeljena kada je riječ o pristupanju Uniji.