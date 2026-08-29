logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Island danas glasa o EU: Zemlja podijeljena pred referendum o pregovorima

Island danas glasa o EU: Zemlja podijeljena pred referendum o pregovorima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Građani Islanda danas na referendumu odlučuju da li će njihova zemlja ponovo otvoriti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

Island glasa o EU: Referendum o ponovnom otvaranju pregovora Izvor: Capt' Tom/Shutterstock

Građani Islanda glasaju danas na referendumu o pregovorima o pristupanju EU, pošto je geopolitički pritisak ponovo doveo to pitanje na vrh političke agende.

Aktuelna proevropska vlada, predvođena socijaldemokratama, objavila je u martu da će biti održan referendum o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju nakon pobjede na izborima 2024. godine.

Island je već podnio zahtjev za članstvo u EU 2009. godine nakon globalne finansijske krize, koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju 2013. godine obustavila je tadašnja evroskeptična vlada, podsjeća agencija DPA.

Island, nordijska zemlja sa nešto manje od 400.000 stanovnika i članica NATO saveza, suočava se sa sve većim pritiskom da ojača veze sa evropskim kopnom.

Rejkjavik trenutno blisko sarađuje sa Briselom u okviru Evropskog ekonomskog prostora i učešća u Šengenskoj zoni bezviznih putovanja.

Ankete uoči referenduma ukazale su da će ishod glasanja biti neizvjestan i da je zemlja podijeljena kada je riječ o pristupanju Uniji.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ