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Građani Islanda rekli oštro ne Evropskoj uniji: Strah od gubitka suvereniteta zauvijek srušio pregovore

Građani Islanda rekli oštro ne Evropskoj uniji: Strah od gubitka suvereniteta zauvijek srušio pregovore

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Građani Islanda odbacili su prijedlog vlade o započinjanju pristupnih pregovora sa EU. Iako su zagovornici isticali niže kamate, presudio je strah od gubitka suvereniteta i kontrole nad ribarstvom.

Island neće u EU Izvor: Capt' Tom/Shutterstock

Island je odbacio vladin prijedlog o održavanju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, izvijestila je danas javna televizija RUV, uz još samo mali broj neprebrojanih glasova.

Zagovornici pridruživanja Evropskoj uniji isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope sa kojima se Island bori duže vrijeme, kao i da bi povećalo bezbjednost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trampovim svojatanjem najvećeg svjetskog ostrva Grenlanda.

Kampanja "protiv" upozoravala je da će članstvo u Evropskoj uniji ugroziti suverenitet zemlje, ali i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskoj privredi.

Kamatne stope, ribarstvo i troškovi života bili su u glavnom fokusu referendumske kampanje.

(Mondo.rs)

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