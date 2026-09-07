Sredozemno more sve toplije: Novi rekord zabrinuo stručnjake

Prosečna površinska temperatura Sredozemnog mora 13. avgusta dostigla je rekordnih 28,54 stepena. Stručnjaci upozoravaju da neuobičajeno topla voda donosi toplije noći na obali i ugrožava morske ekosisteme.

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Prosječna površinska temperatura Sredozemnog mora 13. avgusta dostigla je 28,54 stepena, što je najviša zabilježena vrijednost od početka uporedivih mjerenja 1940. godine, saopštila je španska Državna meteorološka agencija AEMET, a prenio Euronews.

AEMET je na društvenim mrežama naveo da je more tokom gotovo cijelog avgusta obaralo dnevne temperaturne rekorde, jedan za drugim, bez značajnijeg predaha.

Novo upozorenje stiglo je samo nekoliko nedjelja nakon što je organizacija Mercator Ocean International, koja sprovodi pomorski servis programa Kopernikus, potvrdila da je jul već bio najtopliji mjesec ikada izmeren u Sredozemnom moru.

Prosječna temperatura mora u julu iznosila je 27,07 stepeni, uz marginu odstupanja od 0,27 stepeni. Time je za oko četiri desetinke premašen prethodni rekord iz jula 2025. godine, kada je izmjereno 26,68 stepeni.

Mjerenja organizacije Mercator Ocean počinju 1993. godine. Iako dve institucije koriste različite metode i referentne periode, njihovi podaci ukazuju na isti zaključak - Sredozemno more ulazi u temperaturni režim koji ranije nije zabilježen.

Rekordi se obaraju mjesecima

Podaci iz druge polovine juna već su ukazivali na neuobičajeno zagrijavanje. AEMET je tada upozorio da je temperatura Sredozemnog mora dostigla nivo koji je karakterističan za drugu polovinu avgusta, kada je voda obično najtoplija.

Početkom leta temperatura mora bila je čak 2,6 stepeni iznad prosjeka. Sredozemno more je već u junu premašilo prosječne vrijednosti koje se uobičajeno bilježe sredinom avgusta, što je španska meteorološka agencija opisala kao izuzetnu anomaliju.

Pojava nije ograničena samo na Sredozemlje. Jul 2026. bio je mjesec sa najvišom prosječnom temperaturom površine svjetskih okeana u istoriji mjerenja.

Između 60. stepena severne i 60. stepena južne geografske širine prosječna temperatura površine mora iznosila je 21 stepen.

U cijelom Sredozemnom basenu 27 odsto mora imalo je najtopliji jul od 1993. godine. Oko 70 odsto njegove površine našlo se među četiri najtoplija jula ikada izmjerena, što pokazuje da rekord nije posljedica samo nekoliko lokalnih žarišta.

Toplije noći na obali

Rekordna temperatura mora ne može se izdvojiti kao neposredan i jedini uzrok visokih temperatura na kopnu, jer na vremenske prilike utiče veliki broj atmosferskih faktora.

Ipak, veoma toplo more može da promeni uslove duž obale. Voda oslobađa toplotu sporije od kopna, pa ovako zagrijano Sredozemno more otežava pad temperature tokom noći.

Posledice su povećana vlažnost vazduha i toplije noći u priobalnim područjima.

Ugroženi morski ekosistemi

Nagomilavanje energije u moru utiče i na ekosisteme. Dugotrajni morski toplotni talasi izlažu velikom stresu organizme prilagođene određenim temperaturnim rasponima.

Takvi uslovi mogu da promijene rasprostranjenost pojedinih vrsta, povećaju njihovu smrtnost i poremete funkcionisanje čitavih priobalnih zajednica.

Temperaturom izmjerenom 13. avgusta Sredozemno more ponovo je premašilo rekord postavljen samo nekoliko nedjelja ranije, tokom ljeta u kojem se rekordne vrijednosti neprestano smjenjuju i na kopnu i u moru.