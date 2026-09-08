U kojoj zemlji gotovo svi stanovnici žive tamo gdje su rođeni? Nova mapa pokazala ogromne razlike u svijetu

Iako milioni ljudi svake godine menjaju državu u potrazi za sigurnošću, poslom i boljim životom, u pojedinim zemljama gotovo cjelokupno stanovništvo čine ljudi koji su u njima i rođeni.

Izvor: UN Population Division

Migracije su potpuno promijenile sliku brojnih država. U nekima gotovo svaki drugi stanovnik dolazi iz inostranstva, dok u drugima ljudi rođeni van granica zemlje čine tek neznatan dio populacije. Nova svjetska mapa otkriva koliko su te razlike zapravo velike.

Prema procjenama Odeljenja Ujedinjenih nacija za stanovništvo, tokom 2024. godine približno 304 miliona ljudi živjelo je izvan zemlje u kojoj je rođeno. Iako ovaj broj djeluje ogromno, međunarodni migranti činili su svega oko 3,7 odsto svjetske populacije.

To znači da je više od 96 odsto ljudi na planeti živjelo u zemlji svog rođenja. Međutim, raspored migranata daleko je od ravnomjernog.

U ovoj zemlji gotovo svi stanovnici rođeni su baš tu

Najmanji udio stanovnika rođenih u inostranstvu zabilježen je na Kubi, gdje međunarodni migranti predstavljaju svega 0,02 odsto populacije. Preračunato, to znači da je približno 99,98 odsto sadašnjih stanovnika Kube rođeno u toj zemlji.

Izvor: UN Population Division

Na drugom mjestu nalaze se Filipini, gdje stanovnici rođeni u inostranstvu čine oko 0,08 odsto populacije. Slijede Kina i Madagaskar, obje sa približno 0,12 odsto.

Podaci su prikazani na mapi koju je objavio Visual Capitalist.

Zašto je udio doseljenika toliko mali?

Mali procenat ljudi rođenih u inostranstvu može da bude posljedica različitih okolnosti. Na njega mogu da utiču stroga migraciona politika, geografska izolovanost, slabije mogućnosti za zapošljavanje, politička situacija ili činjenica da određena zemlja jednostavno nije privlačna velikom broju stranih radnika.

Veliku ulogu ima i broj stanovnika. Kina i Filipini imaju milionski broj ljudi rođenih u drugim zemljama, ali je njihov udio u ukupnoj, veoma brojnoj populaciji i dalje izuzetno mali.

Podatak ne znači da ljudi ne napuštaju zemlju

Činjenica da je 99,98 odsto stanovnika Kube rođeno na tom ostrvu ne znači da Kubanci gotovo nikada ne odlaze. Naprotiv, Kuba se posljednjih godina suočava sa velikim talasom iseljavanja.

Ova statistika posmatra ljude koji trenutno žive u određenoj zemlji i pokazuje koliko je među njima onih koji su rođeni u inostranstvu. Ona ne računa sve ljude rođene u toj zemlji koji su se u međuvremenu odselili.

Na drugom kraju liste nalaze se zemlje koje privlače ogroman broj stranih radnika. Prema podacima UN, u Kataru je 2024. godine oko 76,7 odsto stanovnika bilo rođeno u inostranstvu, dok je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima njihov udio iznosio približno 74 odsto. Tako mapa ne pokazuje samo gdje gotovo svi stanovnici potiču iz zemlje u kojoj žive, već i koliko su migracije preoblikovale pojedine dijelove svijeta.

(MONDO)