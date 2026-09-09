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Ko će raditi u Njemačkoj: Više od 630.000 radnika nedostaje u zdravstvu, prosvjeti i policiji

Ko će raditi u Njemačkoj: Više od 630.000 radnika nedostaje u zdravstvu, prosvjeti i policiji

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Savez njemačkih državnih službenika (DBB) procjenjuje da javnom sektoru nedostaje 631.000 ljudi za ispunjavanje svih obaveza, prema podacima Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ).

Poslovi u njemačkoj Izvor: Shutterstock

Organizacija je do te brojke došla godišnjim istraživanjem 42 sindikata koje okuplja.

Najveći broj zaposlenih, 125.500, nedostaje u zdravstvu i njezi, 120.000 u obrazovanju i 112.000 u lokalnoj upravi, navodi list. Policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.

Prošle godine, prema istraživanju DBB-a, njemačkom javnom sektoru nedostajalo je oko 600.000 radnika.

Jaz se povećava, između ostalog, jer određena radna mjesta ostaju nepopunjena kada zaposleni odu u penziju, rekao je predsjednik DBB-a Folker Gajer.

- Ako, na primjer, pogledamo promijenjeno stanje bezbjednosti i proširene bezbjednosne zone koje zahtijevaju intenzivan nadzor, odmah nam je jasno zašto nam treba više policajaca - rekao je.

(Fenix/Kurir)

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