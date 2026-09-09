Ko će raditi u Njemačkoj: Više od 630.000 radnika nedostaje u zdravstvu, prosvjeti i policiji

Savez njemačkih državnih službenika (DBB) procjenjuje da javnom sektoru nedostaje 631.000 ljudi za ispunjavanje svih obaveza, prema podacima Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ).
Organizacija je do te brojke došla godišnjim istraživanjem 42 sindikata koje okuplja.
Najveći broj zaposlenih, 125.500, nedostaje u zdravstvu i njezi, 120.000 u obrazovanju i 112.000 u lokalnoj upravi, navodi list. Policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.
Prošle godine, prema istraživanju DBB-a, njemačkom javnom sektoru nedostajalo je oko 600.000 radnika.
Jaz se povećava, između ostalog, jer određena radna mjesta ostaju nepopunjena kada zaposleni odu u penziju, rekao je predsjednik DBB-a Folker Gajer.
- Ako, na primjer, pogledamo promijenjeno stanje bezbjednosti i proširene bezbjednosne zone koje zahtijevaju intenzivan nadzor, odmah nam je jasno zašto nam treba više policajaca - rekao je.
(Fenix/Kurir)