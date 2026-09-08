Poslodavac mora u oglasu da navede početnu platu: Samo 5 članica EU je uvelo pravilo o transparentnosti zarada

Istraživanje ETUC-a pokazalo je da žene u Evropskoj uniji zbog razlike u platama godišnje gube 358 milijardi evra, što je skoro 3.900 evra po zaposlenoj ženi.

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Većina Evropljana koji traže posao ne zna koliku platu može da očekuje jer oglasi tu informaciju uglavnom ne sadrže.

Kandidati ulažu vrijeme i trud u prijave, razgovore i testiranja, a iznos plate često saznaju tek na kraju selekcije.

Evropska komisija ocjenjuje da takva praksa podstiče diskriminaciju i povećava razliku u platama između muškaraca i žena, zbog čega je EU donijela Direktivu o transparentnosti zarada.

Rok za njenu primjenu bio je 7. jun ove godine, ali ga većina članica nije ispoštovala.

Italija jedina ispoštovala direktivu o transparentnosti

Među velikim evropskim privredama, direktivu je zasad sprovela jedino Italija. Podaci globalne platforme za zapošljavanje "Indeed" pokazuju da je udio italijanskih oglasa za posao sa informacijom o plati porastao sa 26 odsto u julu 2025. na 61 odsto u julu ove godine. Time je Italija preuzela vodeću poziciju po transparentnosti zarada među pet najvećih evropskih ekonomija.

"Italija se ističe kao lider u transparentnosti zarada među velikim evropskim ekonomijama. Podaci pokazuju da regulativa zaista podstiče stvarne promjene", rekao je za "Euronews Business" Pavel Adrjan, direktor ekonomskih istraživanja u ovoj platformi.

Prema članku koji je PwC objavio početkom avgusta, Direktivu je u nacionalno zakonodavstvo prenijelo samo pet članica EU: Italija, Slovačka, Malta, Litvanija i Grčka.

Španija je ostvarila ograničen napredak, Njemačka je odložila primjenu do početka 2027. godine, dok je status Francuske nedefinisan.

Hrvatska nije prenijela Direktivu u roku do 7. juna. Izmjene Zakona o radu još nisu stupile na snagu.

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Italija prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo

Iako nije članica EU, Ujedinjeno Kraljevstvo je od početka 2020. godine imalo najveći udio oglasa sa podacima o plati na platformi "Indeed". U januaru te godine udio takvih oglasa u Britaniji iznosio je 40 odsto, a slijedila je Francuska sa 20 odsto, u poređenju šest velikih ekonomija.

Italija je u julu 2026. godine prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo po transparentnosti zarada. Udio takvih oglasa u Italiji dostigao je 61 odsto, a u Britaniji 60 odsto. Ostale posmatrane zemlje su ispod 50 odsto, a najbliža je Holandija sa 49,5 odsto. U dvije velike ekonomije, Njemačkoj i Španiji, udjeli su i dalje niski i iznose 14, odnosno 18 odsto. U Francuskoj je taj broj 43 odsto.

Riječ je o značajnoj promjeni za Italiju za samo godinu dana. U julu prošle godine je tek četvrtina oglasa (26 odsto) sadržala informaciju o plati.

Žene i dalje zarađuju znatno manje Razlika u platama između muškaraca i žena u EU iznosila je 11,1 odsto u 2024. godini, prema podacima Eurostata. To znači da na svakih 100 evra koje zarade muškarci, žene u prosjeku zarade 88,9 evra. "Sljedeći test biće da li će i druge evropske zemlje uspjeti da ostvare sličan pomak i primijene načelo transparentnosti u praksi", rekao je Pavel Adrjan. On upozorava da transparentnost u Evropi i dalje zaostaje jer mnoga zakonodavna tijela odlažu primjenu pravila. U nekim državama, dodaje, očekuje se da navođenje raspona plata u oglasima na kraju neće ni biti obavezno. Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (ETUC) Ester Linč izjavila je da nepoštovanje roka za primjenu direktive predstavlja "izdaju zaposlenih žena". "Tajnost plata daje svu moć poslodavcu, a ženama i njihovim sindikatima oduzima osnovne informacije potrebne da se izbore za sebe", rekla je Linčova. Istraživanje ETUC-a pokazalo je da žene u Evropskoj uniji zbog razlike u platama godišnje gube 358 milijardi evra, što je skoro 3.900 evra po zaposlenoj ženi.

"Udio italijanskih oglasa sa navedenom platom porastao je sa 35 odsto u januaru na 61 odsto u julu. Trend se ubrzao nakon što je u junu stupila na snagu direktiva EU. Italija je otišla i korak dalje od direktive jer od poslodavaca traži da raspon plate navedu direktno u oglasu. Na taj način kandidati imaju informaciju i prije same prijave", rekao je Adrjan.

Poslodavci moraju da navedu početnu platu

Adrjan je u objavi na društvenim mrežama istakao da je rast počeo i prije zvaničnog roka jer su se neki poslodavci unaprijed prilagodili novim pravilima.

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Poslodavci sada moraju da navedu početnu platu ili njen raspon već u oglasu za posao, umjesto da tu informaciju otkrivaju kandidatima kasnije tokom selekcije.

Ne očekuje se da će udio oglasa sa navedenom platom dostići 100 odsto zbog specifičnosti direktive. U Italiji je, na primjer, nekoliko vrsta poslova izuzeto iz obaveze, a o nekim pravnim detaljima primjene još se raspravlja.

Adrjan napominje da se, iako svi oglasi još ne sadrže podatke o plati, praksa poslodavaca mijenja, a trend rasta transparentnosti je jasan.

(EUpravo zato/Euronews)