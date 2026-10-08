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Skandal u Škotskoj: Zbog nasilja nad ženama suspendovano 50 policajaca, najavljena provjera još 8.000 službenika

Skandal u Škotskoj: Zbog nasilja nad ženama suspendovano 50 policajaca, najavljena provjera još 8.000 službenika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Šef policije Škotske DŽo Farel rekla je danas da je oko 50 pripadnika policije suspendovano sa posla zbog optužbi za nasilje nad ženama i djevojčicama, prenosi Bi-Bi-Si.

Skandal u Škotskoj: Zbog nasilja nad ženama suspendovano 50 policajaca Izvor: Martin M303/Shutterstock

Farelova je izrazila očekivanje da će se još policajaca suočiti sa sankcijama zbog svog ponašanja pošto je više bivših službenika osuđeno za razne seksualne prekršaje.

Ona je istakla da oko 8.000 policajaca treba da bude procijenjeno u vezi sa njihovim ulogama nakon promjena regulativa početkom ove godine.

Farelova je nivo nasilja nad ženama i djevojkama u Škotskoj opisala kao epidemiju.

Prema njenim riječima, u toku je i revizija načina na koji je rješavan slučaj policajca Alena Grira, za kojeg se ispostavilo da je serijski silovatelj nakon što je izvršio samoubistvo.

Grir je jedan od trojice bivših policajaca za koje je ove godine otkriveno da su silovatelji.

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Tagovi

Škotska policija nasilje

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