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Krista Pajk se vratila u zatvor: Preživjela pogubljenje, bila u komi, pa završila ponovo iza rešetaka

Krista Pajk se vratila u zatvor: Preživjela pogubljenje, bila u komi, pa završila ponovo iza rešetaka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Krista Pajk otpuštena iz bolnice nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja.

Krista Pajk otpuštena iz bolnice nakon neuspjelog pogubljenja Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk, zatvorenica koja je preživjela pogubljenje zbog presude na smrtnu kaznu, otpuštena je danas iz bolnice, piše "Asosijeted Pres". Ona je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije nakon čega je bila u komi nekoliko dana, a danas je otpuštena iz bolnice.

Ona je sada vraćena u zatvor nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja. U zatvoru je već provela 30 godina i tamo će sada nastaviti da prima medicinsku njegu.

Da podsjetimo, vlasti su pokušale da pogube Kristi Pajk smrtonosnom injekcijom, ali nisu uspjeli u tome. Ona je primila dvije smrtonosne doze pentobarbitala, ali je ipak uspjela da preživi.

Njeni advokati su se nakon njenog buđenja iz kome zahvalili ljekarima koji su joj pružili svu neophodnu njegu. Više informacija o njenom stanju biće poznato nakon pregleda medicinskog tima.

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Tagovi

smrtna kazna

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