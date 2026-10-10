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Oluja prešla u uragan 4. kategorije, počela evakuacija: Vjetar jačine 225 km/h tutnji ka Meksiku

Oluja prešla u uragan 4. kategorije, počela evakuacija: Vjetar jačine 225 km/h tutnji ka Meksiku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Oluja Sajmon ojačala u uragan 4. kategorije, vjetar jačine 225 kilometara na čas duva i tutnji ka obali Meksika.

Uragan Sajmon kategorije 4 prijeti Meksiku: Vjetrovi 225 km/h Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tropska oluja Sajmon prešla je u uragan 4. kategorije koji se postepeno kreće ka obali Meksika, piše "Asosijejted Pres". Nacionalni centar za uragane u Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama je saopštio danas da vjetrovi polako ojačavaju i da trenutno duvaju čak 225 kilometara na čas.

Uragan Sajmon bi mogao na obalu Meksika da donese između 25 i 50 litara kiše u dijelovima jugozapadnog Meksika. U nekim djelovima zemlje bi mogla da padne i veća količina kiše.

Najteža situacija se očekuje duž obale Haliska i u dijelovima Mičoakana, Kolime i Najarita. Vlasti su izdale upozorenje na moguće poplave i klizišta opasna po život

U Halisku je u petak 9. oktobra obustavljena nastava u 22 priobalne opštine i započeta je evakuacija više desetina ljudi iz rizičnih područja. Zatraženo je od turističkog sektora u Puerto Valjarti da osigura da radnici i posjetioci budu smješteni u skloništa i bezbjedne zone.

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