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Ko će preuzeti vođenje SZO? Sedam kandidata u trci za direktorsku funkciju

Ko će preuzeti vođenje SZO? Sedam kandidata u trci za direktorsku funkciju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ saopštila je da su članice predložile sedam kandidata za poziciju generalnog direktora ove agencije UN, a očekuje se da će novi direktor stupiti na dužnost 16. avgusta naredne godine.

Sedam kandidata u trci za direktorsku funkciju SZO Izvor: @tampatra via Twenty20

Skupština SZO imenovaće novog generalnog direktora na 80. sjednici u maju sljedeće godine, navodi se u saopštenju.

Među nominovanim kandidatima su Hanan Muhamed el Kuvari iz Katara, Hanan Balki iz Saudijske Arabije, Hans Henri Kluge iz Belgije, Marija Neira iz Španije, Budi Gunadi Sadikin iz Indonezije, Li Song iz Kine i Gevorg Tamamjan iz Jermenije, navode iz SZO. 

Podsjećamo, trenutni generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije je Tedros Adhanom Gebrejesus iz Etiopije.

Gebrejesus se nalazi na čelu Svjetske zdravstvene organizacije nalazi od 2017. godine. Njegovo rukovođenje SZO-om obilježila je pandemija kovida 19, ali i kontroverze i kritike u vezi s odgovorom organizacije na zdravstvene krize. Drugi petogodišnji mandat dobio je 2022. godine, koji traje do 15. avgusta 2027. godine.

(Srna/Mondo)

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